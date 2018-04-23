У Польщі знайшли мертвим екс-бійця АТО (фото)

Загиблий колишній АТОшник також займався волонтерською діяльністю.

У Польщі був знайдений мертвим 23-річний колишній учасник АТО Денис Лучищак. Він поїхав до сусідньої країни, щоб заробити кошти на навчання своєї молодшої сестри.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Дрогобицької РДА.

"Сумна звістка про трагічну загибель у Польщі юнака з Медвежі нещодавно облетіла Дрогобиччину. Денис Лучищак був призваний на строкову військову службу восени у 2013 році. Продовжив службу за контрактом у зоні бойових дій на Сході України у військах протиповітряної оборони. Демобілізувався у 2016 році. Займався волонтерською діяльністю – допомагав дітям, хворим на ДЦП та хворобу Дауна у громадській організації «Надія» у Дрогобичі. У березні цього року виїхав на роботу у Польщу, де трагічно загинув 26 березня", - наголошується у повідомленні.

"Усі, хто знав покійного, відзначають його добру вдачу, сумлінне ставлення до обов’язків. Про нього добре відгукуються і співробітники польської фірми DK Partner у м.Лодзь, де він працював. Крім односельців, на похорон Дениса прибули його друзі, ветерани АТО. У прощальному слові отець – парох та військовий капелан о.Михайло Коліщак, сказав, що війна вогненним крилом опалила душі молодих хлопців, які пройшли через її горнило, тому вони потребують нашої особливої уваги та підтримки", - повідомили у Дрогобицькій РДА.