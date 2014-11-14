На Донбасі звільнили 35% працівників ДАІ, які залишилися в окупованих бойовиками містах
13:23, 14 листопада 2014Суспільство
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Понад третину співробітників ДАІ в Донецькій і Луганській області звільнили.
REUTERS
На Донбасі 35% працівників ДАІ були звільнені через те, що залишились на непідконтрольній Україні території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко на брифінгу в Києві.
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“Орієнтовно 35% співробітників ми звільнили, які в Донецькій області не перейшли разом з нашими підрозділами до Маріуполя, чи потім у Краматорськ, а в Луганській області - у Сватове, які не перейшли, а залишись на непідконтрольній Україні території”, - сказав він.
“Тисячі вже звільнені, це ті співробітники, які не перейшли на нашу сторону”, - додав Сіренко.
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