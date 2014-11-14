На Донбасі звільнили 35% працівників ДАІ, які залишилися в окупованих бойовиками містах

На Донбасі 35% працівників ДАІ були звільнені через те, що залишились на непідконтрольній Україні території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Анатолій Сіренко на брифінгу в Києві.

Читайте такожПрикордонники РФ затримали двох співробітників ДАІ Луганської області

“Орієнтовно 35% співробітників ми звільнили, які в Донецькій області не перейшли разом з нашими підрозділами до Маріуполя, чи потім у Краматорськ, а в Луганській області - у Сватове, які не перейшли, а залишись на непідконтрольній Україні території”, - сказав він.

“Тисячі вже звільнені, це ті співробітники, які не перейшли на нашу сторону”, - додав Сіренко.