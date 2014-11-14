На Донбасі вбили командира бойовиків, який виявився братом актора Дюжева (фото)

Сепаратистський сайт повідомляє , що на рахунку російського бойовика «численні операції, велика частина яких так ніколи і не стане відома широкій публіці через спеціалізацію загону - диверсійні роботи, і боротьба з аналогічними бойовими формуваннями української армії».

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Відомо, що загиблий воював у складі загону, що складався з бойовиків забороненої в Росії праворадикальної організації «РНЕ», що діяв в районі Горлівки.

Однак найбільший інтерес до цієї новини представляє той факт, що популярний як в Росії, так і в Україні актор театру і кіно Дмитро Дюжев, який зіграв одну з головних ролей у фільмі «Бригада», доводиться загиблому двоюрідним братом.

Інформацію про те, що загиблий бойовик був братом Дмитра Дюжева підтвердили журналістам і родичі Дмитра.

Як відомо, Дмитро Дюжев один з перших представників Російського акторського цеху з самого початку київського Майдану зайняв проукраїнську позицію, виступивши на підтримку української Революції Гідності» і засудив російську пропагандистську машину, яка вже тоді, взимку 2013/2014 року, ще до вторгнення Російських військ у Крим і початку війни на Донбасі, розв'язала масовану антиукраїнську інформаційну війну, спрямовану насамперед проти російського обивателя.

Пізніше Дюжев опублікував у соціальних мережах відкрите послання, яке він адресував громадянам Росії і України, в якому просив вибачення за дії російської влади, звинувативши російське керівництво у незаконних діях.

Повідомляється, що брати вже кілька років припинили всяке спілкування, зокрема, сам, «Шаман» розповідав, що вони зі своїм відомим братом вже кілька років як перестали спілкуватися.