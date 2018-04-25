Олександр Третьяков: міністра у справах ветеранів потрібно призначити не пізніше початку червня

Третьяков зазначив, що ідея створення профільного відомства для ветеранів має значну підтримку у суспільстві, про що свідчать дані соціологічного опитування.

Для того, щоб новостворене Міністерство у справах ветеранів розпочало ефективно працювати, його керівника потрібно призначити не пізніше початку червня цього року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

«Новостворений орган не зможе розпочати ефективну роботу без першої особи відомства. Для того, щоб Міністерство у справах ветеранів запрацювало с 1 січня 2019 року, відповідно до чинного законодавства, керівника цього відомства має бути призначено не пізніше кінця травня - початку червня цього року. Тоді ми матимемо достатньо часу для якісної підготовчої роботи щодо створення міністерства», - зазначив народний депутат.

Третьяков зазначив, що ідея створення профільного відомства для ветеранів має значну підтримку у суспільстві, про що свідчать дані соціологічного опитування.

«Це означає, що люди розуміють необхідність змін у державній політиці щодо ветеранів», - підкреслив він.