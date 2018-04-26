Суд постановив негайно поновити скандального Бочковського на посаді голови ДСНС (відео)

Сергій Бочковський зможе почати процедуру поновлення на посаді одразу після отримання повного тексту судового рішення та виконавчого листа із суду.

Суд зобов’язав Кабінет міністрів негайно поновити Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення засідання Окружного адміністративного суду Києва заявив адвокат екс-посадовця Володимир Єніч.

За його словами, специфіка адміністративного судочинства передбачає, що особа, яка незаконно була звільнена з посади, поновлюється на ній негайно безвідносно до того, чи подаватиме апеляцію сторона, яка програла.

Також Єніч пояснив, що суд постановив негайно виплатити Бочковському компенсацію у розмірі 14 тис. грн, тобто середньомісячної зарплати.

Стосовно компенсації за вимушений прогул впродовж трьох років, то така виплата можлива, якщо сторона, що програла, не подасть апеляцію або програє її, додав адвокат.

Крім того, Єніч зауважив, що Бочковський зможе почати процедуру поновлення на посаді одразу після отримання повного тексту судового рішення та виконавчого листа із суду.

Коментуючи ситуацію з можливим двовладдям в ДСНС, якщо Бочковський поновиться на посаді, адвокат зазначив, що цю ситуацію має вирішити Кабінет міністрів України.

Сам Бочковський заявив, що задоволений рішенням суду. “Правда перемогла, вона була на нашій стороні”, - сказав він. Також Бочковський додав, що має намір найближчим часом розпочати процедуру поновлення на посаді.

Апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва може бути подана впродовж 30 днів з дня винесення рішення.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

Сьогодні, 26 квітня, Окружний адмінсуд Києва поновив Бочковського на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Також суд постановив стягнути на користь Бочковського з ДСНС середній заробіток за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року.

Зараз ДСНС очолює Микола Чечоткін.