Колишнього главу ДСНС і його заступника викликали для вручення клопотання про продовження розслідування

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат, партнер АО Aver Lex Ігор Федоренко повідомив на прес-конференції.

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"Зателефонував слідчий і повідомив... Бочковський і Стоєцький із захисниками майже одразу після прес-конференції мають приїхати та отримати клопотання про продовження строків досудового розслідування", - наголосив адвокат.

Крім цього, МВС планує закінчити розслідування щодо екс-керівників ДСНС Бочковського та Стоєцького наприкінці вересня. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого відділу МВС, керівник слідчої групи з розслідування кримінального провадження щодо екс-керівників ДСНС Євген Кожухівський.

"Досудове розслідування заплановано закінчити у найкоротші терміни, може йти мова про терміни – кінець вересня 2015 року. Підозра вручиться після погодження його з процесуальним керівником", - зазначив він.

Кожухівський нагадав, що на даний час підозрюваним обрано запобіжний захід у сумі 1 млн 280 тис грн. На підозрюваних покладено обов’язок не залишати територію України, не залишати місць постійного проживання без дозволу слідчого і суддів.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові ДСНС Бочковському і колишньому його заступникові Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

28 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 182 тис. грн, а Стоєцького суд звільнив з-під варти, оскільки минув 72-годинний термін його затримання, і він вніс необхідну заставу.