Кличко відвідав тяжко поранених бійців-учасників АТО у військовому госпіталі в Гамбурзі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

”Хочу підтримати вас і подякувати за те, що ви,ризикуючи здоров`ям і життям, захищаєте нашу країну, її майбутнє. Подякувати за вашу стійкість і силу духу. Швидше одужуйте і повертайтеся здоровими в Україну”, - сказав Кличко.

Поранені бійці з різних військових частин Національної гвардії та добровольчого батальйону ”Донбас” перебувають на лікуванні у Гамбурзі з 2 вересня. Всі вони тяжкопоранені і, окрім Сергія Чумака, - лежачі.

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”Дізнавшись про бій Володимира Кличка у Гамбурзі, українські військовослужбовці мріяли побачитись зі світовими чемпіонами Кличками. Тож Віталій Кличко, поїхавши до Гамбурга, щоби підтримати брата, завітав до хлопців і передав їм привіт від Володимира, який готується до бою. Він також подарував усім бійцям тренувальну форму ”Команди Кличка”. А Сергія Чумака, стан якого дозволяє залишати клініку, Віталій запросив на бій Володимира з Кубратом Пулєвим”, - йдеться у повідомленні.