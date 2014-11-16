Бойовики захопили приміщення заводу в Горлівці

В окупованій терористами Горлівці бойовики захопили виробниче приміщення заводу «Реахім».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативному зведенню за минулу добу, в обласний главк надійшло повідомлення про те, що в Горлівці захоплено бойовиками виробниче приміщення ТОВ «Реахім».

Правоохоронцями за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель або споруд).

Читайте такожУ Донецьку бойовики захопили банк Ахметова - міліціяДовідка УНІАН. Основний вид діяльності Горлівського заводу «Реахім» - це виробництво пластифікаторів (дибутилфталат, ЭДОС-М, димер альфа-метилстирола, олігомер СМС 60/40), які є обов'язковими добавками при виготовленні гумотехнічних виробів, полівінілхлориду, лакофарбової продукції, епоксидних смол, полімерних матеріалів, лінолеуму, синтетичних масел та інших продуктів хімічної промисловості.

Завод є також виробником хімічних компонентів для приготування холодно-твердих сумішей, випускає хімічні затверджувачі для сучасного ливарного виробництва. Також підприємство освоїло випуск бутилацетату, що широко застосовується в лакофарбовій промисловості і в даний момент є єдиним виробником зазначених вище продуктів в Україні.