За час існування безвізу з ЄС ним скористалися майже півмільйона українців

У перші місяці дії безвізу в середньому кордон перетинали до 80 тисяч українців за місяць, у листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а з початку квітня цього року – близько 26 тисяч.

З 11 червня 2017 року безвізовим режимом з Євросоюзом вже скористались 490 тисяч українців.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, загалом з червня минулого року до країн ЄС виїжджали 17,6 мільйонів українців, з них 4,2 мільйони для перетину кордону скористались біометричними паспортами.

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За даними прикордонників, у перші місяці дії безвізу в середньому кордон перетинали до 80 тисяч українців за місяць, у листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а вже з початку квітня цього року – близько 26 тисяч.

Найчастіше українці обирають маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найрідше– через пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.

Також повідомляється, що 157 пунктів пропуску на кордоні обладнано автоматизованими робочими місцями з функцією біометричного контролю, в тому числі в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Довідка УНІАН. Громадяни України з біометричними паспортами 11 червня 2017 року отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.