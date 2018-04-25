Держприкордонслужба назвала країну, до якої найчастіше подорожують українці

В цілому за останні чотири роки прикордонники оформили 337,6 млн осіб і 74,28 млн транспортних засобів

Найпопулярнішим напрямком для подорожей в українців залишається Польща. Найменше подорожують до Словаччини.

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В цілому за останні чотири роки прикордонники оформили 337,6 млн осіб і 74,28 млн транспортних засобів. Щорічне зростання пасажиропотоку склало 10%.

«Зокрема у 2017 році співробітники прикордонного відомства оформили 97,33 млн осіб та 20,85 млн транспортних засобів, що на 9% та 2% більше, ніж у 2016 році», – повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби (ДПС).

У ДПС нагадали, що з 1 січня 2018 року у 157 міжнародних пунктах пропуску у повному обсязі запрацював біометричний контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесені до категорії ризику.

Як повыдомляв УНЫАН, у ДПС повідомили, що у 2017 році українці оформили 4 млн біометричних паспортів.