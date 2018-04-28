В Одесі пройшов огляд підрозділів правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на травневі свята (фоторепортаж)

Відсьогодні поліцейські заступили на службу в посиленому режимі.

В Одесі пройшов стройовий огляд усіх підрозділів правоохоронних органів, які забезпечуватимуть громадський порядок у місті з 1 по 9 травня.

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Як передає кореспондент УНІАН, на заході, що відбувся на Куликовому полі, були присутні начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін і голова Одеської ОДА Максим Степанов.

В огляді взяли участь понад 400 осіб, в тому числі представники патрульної поліції, батальйону поліції особливого призначення, спецпідрозділу «КОРД», вибухотехніки, співробітники кінологічної служби, нових тактичних груп - «Дельфіни» (працюють на воді) і «Мангусти» (під землею, в тому числі у катакомбах). Була представлена відповідна спецтехніка.

Як підкреслив Головін, відсьогодні поліцейські заступили на службу в посиленому режимі. За його словами, посилений режим несення служби передбачає додаткове патрулювання, в тому числі вночі. Крім того, в області будуть діяти спеціальні фільтраційні пости на трасах, що ведуть до Одеси, а на проблемних ділянках кордону моніторити ситуацію будуть додаткові прикордонні наряди.

У свою чергу Степанов висловив упевненість, що правопорядок у місті і області буде забезпечений.

Як повідомляв УНІАН 2 травня громадський порядок в Одесі забезпечуватимуть 2,3 тис. правоохоронців.

З метою недопущення масових заворушень у місті обмежать доступ громадян на Соборну площу і Куликове поле, де будуть проходити акції з нагоди річниці подій 2014 року, коли в місті загинули 48 осіб.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа у Будинку профспілок, в якому також загинули люди.