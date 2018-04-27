На роковини трагедії 2 травня в Одесі обмежать доступ громадян на Соборну площу і Куликове поле

По периметру Соборної площі та Куликового поля будуть виставлені працівники поліції, вхід на територію здійснюватиметься тільки через встановлені там фільтраційні пункти.

В Одесі 2 травня з метою недопущення масових заворушень обмежать доступ громадян на Соборну площу і Куликове поле, де проходять акції з нагоди річниці подій 2014 року, коли в місті загинули 48 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 2 травня в Одесі проводитимуться заходи, пов'язані із зазначеною річницею.

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«З метою недопущення масових заворушень, запобігання загрозам публічної безпеки та порядку, а також охорони життя і здоров'я людей, на Куликовому полі і Соборній площі, а також на прилеглих до них територіях буде запроваджено тимчасові обмеження доступу громадян», - повідомили в главку.

По периметру зазначених місць будуть виставлені працівники поліції. Вхід на територію здійснюватиметься тільки через встановлені там фільтраційні пункти.

Крім того, як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, з 07.00 до кінця заходів перекриють дорожній рух по периметру Соборної площі і Куликового поля. Патрульні здійснюватимуть відведення транспорту.

Зазначається, що кожен водій повинен завчасно планувати маршрут руху вулицями в центрі міста і в районі проведення заходів.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня громадський порядок в Одесі забезпечуватимуть 2,3 тис. правоохоронців.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.