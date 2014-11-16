На місці катастрофи Боїнга виявили останки тіл - ОБСЄ

Про це повідомив представник моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Знайшли фрагменти літака і останки загиблих там, де сьогодні шукали. Коли літак розпався, був сильний вогонь, і тому останки були виявлені через такий довгий час", - зазначив Боцюрків.

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За словами експерта, роботи на місці катастрофи повинні продовжитися 17 листопада.

При цьому, на його думку, роботи можуть ускладнюватися через імовірні обстріли або погіршення погодних умов.