У Харкові в учасників першотравневої демонстрації кинули пакет з кефіром – ЗМІ

Загалом, за даними поліції, заходи відбулися без грубих порушень громадського порядку.

У Харкові в мітингу та ході з нагоди 1 травня взяли участь близько 100 осіб.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.

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За даними поліції, з 10.00 до 12.00 відбулися мітинг та хода від площі Конституції через Соборний узвіз до площі Благовіщенської, де встановлено пам’ятник першій харківській «майовці».

«Заходи відбулися без грубих порушень громадського порядку, - наголосили у поліції. - До охорони громадського порядку були залучені сили патрульної поліції та підрозділи ГУ НП в Харківській області».

Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ, під час ходи у її учасників молодий чоловік кинув пакет із кефіром. Його відтіснили працівники поліції.

Біля пам’ятника першій харківській «майовці» учасники ходи провели мітинг, під час якого вимагали відставки чиновників, зниження тарифів на житлово-комунальні послуги, зміни зовнішньополітичного вектору держави. Наприкінці акції мітингувальники заспівали «Катюшу» та розійшлися.

Більше провокацій не було.