На першотравні у Харкові вимагали зупинити "криваву АТО": стався конфлікт, є затримані (фоторепортаж, відео)
Поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який напав на проукраїнського активіста.
У Харкові на площі Конституції проходить першотравневий мітинг за "Мир, труд, май". Є червоні прапори, більшість присутніх - пенсіонери, пише у своєму Twitter StudMedia.
"На мітингу, який переріс у сутичку, присутні антинатовські гасла, а також заклики "зупинити громадянську війну" і "криваву АТО", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що проукраїнські активісти заблокували монумент, до якого учасники першотравневого мітингу хотіли покласти квіти - пустили їх тільки під українськими прапорами.
Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL— Громадське Харків (@Hromadske_kh) May 1, 2017
Крім того, поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який напав на проукраїнського активіста. А одна з учасниць акції в Харкові принесла на захід кульки у кольорах "ХНР".
StudMedia також опублікувало відео конфлікту між учасником першотравневого мітингу й проукраїнським активістом:
Відео конфлікту між учасником першотравневого мітингу і проукраїнським активістом.#Харківpic.twitter.com/dfVepHMiBH— StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва проходить марш з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих - 1 травня.