На першотравні у Харкові вимагали зупинити "криваву АТО": стався конфлікт, є затримані (фоторепортаж, відео)

У Харкові на площі Конституції проходить першотравневий мітинг за "Мир, труд, май". Є червоні прапори, більшість присутніх - пенсіонери, пише у своєму Twitter StudMedia.

"На мітингу, який переріс у сутичку, присутні антинатовські гасла, а також заклики "зупинити громадянську війну" і "криваву АТО", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що проукраїнські активісти заблокували монумент, до якого учасники першотравневого мітингу хотіли покласти квіти - пустили їх тільки під українськими прапорами.

Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL — Громадське Харків (@Hromadske_kh) May 1, 2017

Крім того, поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який напав на проукраїнського активіста. А одна з учасниць акції в Харкові принесла на захід кульки у кольорах "ХНР".

StudMedia також опублікувало відео конфлікту між учасником першотравневого мітингу й проукраїнським активістом:

Відео конфлікту між учасником першотравневого мітингу і проукраїнським активістом.#Харківpic.twitter.com/dfVepHMiBH — StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва проходить марш з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих - 1 травня.