Напад на Найєма: 19-річного підозрюваного відправили під нічний домашній арешт

Наймолодшому учаснику зухвалого нападу на Найєма в центрі Києва призначили запобіжний захід м'якше, ніж його братові.

Шевченківський районний суд Києва взяв під домашній нічний арешт до 30 червня другого нападника на народного депутата Мустафу Найєма, Ахмеда Саітова.

Як передає 112.ua, нічний арешт (з 23:00 до 6:00) 19-річного Ахмеда Саітова триватиме до 30 червня. Нападник є громадянином України.

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Раніше 2 травня іншому затриманому Магомеду-Саліху Саітову судом було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти на термін до 30 червня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва Mercedes G-Wagen підрізав автомобіль Найєма, почався конфлікт. Під'їхала "група підтримки" на BMW. Після побиття Найєма зловмисники зникли з місця події. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і знаходяться на території України на підставі свідоцтв про тимчасове проживання, ще один – громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомет-Амін Саїтов. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, і він оголошений в розшук. Пізніше стало відомо, що через дві години після інциденту він вилетів у Баку.