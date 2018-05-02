Четвертого підозрюваного у побитті Найєма оголосили у розшук

Одразу після інциденту підозрюваний літаком вилетів до Баку.

Четвертого підозрюваного у нападі на народного депутата України Мустафу Найєма оголошено у розшук.

Як повідомив член колегії Міністерства внутрішніх справ України, народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, четвертий підозрюваний у нападі на депутата Магомед Саітов того ж дня вилетів літаком до Баку.

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«Очевидно, що рішення купити квиток на літак через 15 - 20 хвилин після нападу на Мустафу, не могло бути простим збігом. Я в такі збіги не вірю», - наголосив Геращенко і додав, що Саітов буде оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол.

На сайті МВС України у розділі «Розшук осіб, які переховуються від органів влади» є інформація про те, що Магомед-Амін Саітов 1989 року народження, який зник 1 травня, розшукується Шевченківським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва побили народного депутата України Мустафу Найєма. У Мережі опублікували відео інциденту на дорозі, після якого народного депутата Мустафу Найєма ударили в обличчя. Подію кваліфікували як хуліганство, трьох учасників затримали, повідомили у поліції Києві.

Внаслідок сутички на дорозі 30 квітня Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Як повідомлялося, одним з учасників конфлікту, який завдав тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму та зник з місця події, може бути Магомед-Амін Саітов. Після інциденту він встиг вилетіти з країни.

Правоохоронці за підозрою у нападі затримали трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України.