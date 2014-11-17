Сім'ї 91 героя Небесної сотні отримали допомогу в розмірі майже 122 тисячі гривень

91 сім’я загиблих героїв Небесної сотні отримала допомогу в розмірі 121 тис. 800 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

Вона зазначила, що одноразова грошова допомога надається членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадянського протесту, і доплата до пенсії у зв'язку з втратою годувальника. За її словами, на сьогоднішній день 91 особа - уповноважена від сімей загиблих героїв Небесної сотні отримала допомогу - 121 тис. 800 грн.

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Також, як зазначила міністр, члени сімей 63 загиблих мають право на доплату до пенсії, 109 членів сімей вже її отримують.

“Вже 466 тис. 883 грн витрачено Пенсійним фондом на те, щоб зробити такі доплати. Доплати робляться вчасно і ніякої затримки немає”, - запевнила міністр соцполітики.

Що стосується виплати за тяжкі тілесні ушкодження під час акцій протесту, то, як нагадала Денисова, вони становлять 60 тис. 900 грн.

За її словами, в списках на таку допомогу визначено 42 особи, 23 таку допомогу отримали, 19 осіб ще не зверталися.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 11,7 млн грн для надання одноразової допомоги сім'ям загиблих у масових акціях протесту у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Згідно з розпорядженням №479-р від 21 травня, розмір допомоги становить 100 прожиткових мінімумів для працездатних (близько 121,8 тис. грн).

Список на виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих у розмірі 121 тис. 800 грн налічував 98 осіб.

За офіційними даними, під час акцій протесту листопада-лютого по всій Україні загинули 108 осіб.