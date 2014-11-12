У Черкасах встановили інтерактивний пам'ятний знак Небесній сотні та героям АТО

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятний знак виготовлено у вигляді металевої конструкції матового чорного кольору з вбудованим рідкокристалічним екраном. Вага пам’ятного знаку – понад 200 кг, екран захищає броньоване антивандальне скло.

На екрані цілодобово проектуються фотографії, імена та інформація про героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, які загинули, захищаючи Україну. Виготовлення та встановлення знаку організували активісти громадянського руху "За процвітання Черкащини".

Читайте такожУ Києві відкрили перший пам'ятник "Небесній сотні" (фоторепортаж)За словами ініціаторів встановлення інтерактивного пам’ятного знаку, це достойна заміна народного пам’ятника Небесній Сотні – саморобній дошці з фотографіями загиблих на Майдані героїв, яку встановили активісти в лютому на Соборній площі Черкас. Вона стала місцем скорботи та пам’яті, сюди люди щодня приносять квіти. Та з часом через атмосферний вплив, ця дошка почала руйнуватися.