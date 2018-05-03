У суді пояснили трирічний розгляд справи Бочковського "великим навантаженням на суддів"

Також у суді також наголосили, що рішення про поновлення Бочковського на посаді схвалили, зокрема, у зв’язку з допущеними порушеннями під час його звільнення.

В Окружному адміністративному суді Києва тривалий розгляд справи колишнього керівника ДСНС Сергія Бочковського пояснили навантаженням на суддів.

Як йдеться у повідомленні суду, тривалий термін розгляду справи пов’язаний з навантаженням на суддів у 2015-2016 роках, свого часу у суді із 49 суддів мали право здійснювати правосуддя лише 11. Про це повідомляє "Радіо свобода".

Також у суді також пояснюють, що рішення про поновлення Бочковського на посаді схвалили, зокрема, у зв’язку з допущеними порушеннями під час його звільнення.

«Відповідач допустив порушення при звільненні, а саме: висновок про порушення позивачем Присяги державного службовця, який став підставою для його звільнення, є необґрунтованим та таким, що не відповідає дійсності, оскільки порушення Присяги позивачем не допущено, так як позивач не приймав присяги державного службовця, а службове розслідування, яке б могло встановити факт того чи іншого порушення відповідачем не проводилося і акт, який встановлював факт такого порушення не складався», – повідомляють у суді.

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Раніше адвокат Бочковського Ігор Федоренко заявив, що справу розглядали три роки, «задовго для таких справ». Він припустив, що «на суд чинився якийсь адміністративний або політичний тиск».

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд відновив його на посаді керівника ДСНС.

У МВС заявили, що оскаржили рішення суду. Також у відомстві повідомили про намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя через дії суддів.

27 квітня Бочковського не пропустили на робоче місце. Представник кадрового апарату ДСНС пояснив, що дозволом на допуск до адміністративної будівлі для Бочковського може бути лише відповідне рішення уряду, а не судова ухвала.