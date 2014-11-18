Будинок Пінчуків у Лондоні став найдорожчим у світі, "переплюнувши" королівський маєток

Споруда вікторіанської доби розташована в самому центрі Лондона. Cьогодні розкішну віллу оцінюють в $ 1,58 мільярди, ідеться в сюжеті ТСН.

За інформацією вітчизняної та британської преси, у маєтку, що колись був школою шляхетних панянок, налічується десять спалень із ванними, басейн, спортзал, сауна, кінотеатр і, звісно, обожнювані Віктором Пінчуком твори сучасного мистецтва. Ще існує тривожна кімната на випадок небезпеки.

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Цікаво, що резиденція принца Вільяма з дружиною Кетрин у цьому рейтингу посіла друге місце.

Як відомо, зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук – друга найбагатша людина в Україні. Окрім лондонського житла, у його родини є розкішний маєток під Києвом і ще солідніша нерухомість на італійському острові Сардинія.