У Львові стартував традиційний наймасовіший аматорський веломарафон Західної України (фоторепортаж)

Траса марафону складає дистанцію довжиною у 100 км. Проходження траси фіксується на її контрольних пунктах.

Сьогодні, 5 травня, із пл. Ринок у Львові стартував традиційний наймасовіший аматорський веломарафон Західної України — «Львівська сотка 2018». Близько 1000 велосипедистів із різних міст України, а також таких країн, як Білорусь, Польща, Данія, США, Бельгія, Австралія, Австрія, Нідерланди, Франція, Угорщина, беруть участь у цьому веломарафоні.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Траса марафону складає дистанцію довжиною у 100 км. Проходження траси фіксується на її контрольних пунктах, а кожен учасник, який встигає за 10 годин доїхати до фінішу, отримає медаль переможця.

Маршрут урочистого старту пролягає через пл. Ринок — вул. Памви Беринди — просп. Свободи — вул. Академіка В. Гнатюка — вул. Листопадового Чину — пл. Святого Юра — вул. Митрополита Андрея — вул. Митрополита А. Ангеловича — вул. Героїв УПА — вул. Кульпарківська. Фініш веломарафону буде у смт. Брюховичі.

За маршрутом веломарафону передбачено ситуативне перекриття руху транспорту.

Організатор заходу — громадське об'єднання «Львівський Велоклуб» за підтримки управління молоді та спорту міста Львова та Федерації велосипедного спорту Львівської області.

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Розклад веломарафону:

11.00 год. — загальний старт по маршруту: Сокільники — Пустомити — Щирець — Комарно — Городок — Страдч — Івано-Франкове — Лозино — Бірки. Фініш у смт. Брюховичі.

13.15 — відкриття фінішу у смт. Брюховичі

20.00 — закриття фінішу у смт. Брюховичі.