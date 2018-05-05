У прокуратурі уточнили подробиці смерті контрактника на полігоні на Чернігівщині

Солдати залишилися після навчань на полігоні, щоб відремонтувати бойові машини.

4 травня близько 17:00 на військовому полігоні у смт Гончарівське Чернігівської області військовослужбовець механік-водій однієї з військових частин, перебуваючи за кермом БМП, скоїв наїзд на 24-річного солдата-контрактника, від чого той загинув на місці.

Про це повідомили у прес-службі воєнної прокуратури Центрального регіону України.

Правоохоронці з'ясували, що військовослужбовці залишилися після навчань на полігоні, щоб відремонтувати дві бойові машини. Солдати-контрактники вживали на місці трагедії алкогольні напої, які придбали у селищі.

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Винуватець трагедії у стані алкогольного сп'яніння, яке становило 0,44 проміле, вирішив під’їхати до іншої БМП з метою взяття її на буксир. Він не помітив потерпілого, який ліг відпочивати поблизу другої БМП, та скоїв наїзд на нього.

За фактом загибелі військовослужбовця Чернігівським районним відділенням поліції ГУ НП в Чернігівській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня оперативне командування "Північ" повідомило, що у Чернігівській області на полігоні під час навчань загинув військовослужбовець-контрактник.