ФСБ намагається звинуватити кримськотатарського бізнесмена Веліляєва в сприянні тероризму – Чубаров

Чубаров зазначив, що справи проти Ресуля Веліляєва та інших людей з його команди – це початок більш загрозливих процесів щодо всього кримськотатарського народу.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії намагається звинуватити кримськотатарського підприємця Ресуля Веліляєва в «діяльності щодо існування терористичних екстремістських організацій».

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Про це у соцмережі повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров. «Таким чином хочуть знищити коло кримськотатарських підприємців, які, попри всі форми тиску, залишаються звичайними людьми. Вони не виходять на площі, не протестують проти окупації... але вони і не кланяються, вони не підспівують окупантам, не підтримують їхні фейкові заходи», – зазначив Чубаров.

Він зазначив, що справи проти Ресуля Веліляєва та інших людей з його команди – це початок більш загрозливих процесів щодо всього кримськотатарського народу.

«Формальним приводом, щоб« закрити »Ресуля Веліляєва і Алі Бариева є те, що вони нібито порушили ч. 2 ст. 238 Кримінального кодексу Росії, яка говорить про відповідальність за збереження і реалізацію неякісних продуктів... Виходить, за статтею, яка не належить до тяжких злочинів, коли немає наслідків таких дій для конкретної людини або людей, ФСБ прийшла в магазини з нібито простроченими продуктами, схопила підприємців і повезла в СІЗО Лефортово», – заявив політик.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 3 травня розповів, що до утримуваного в московському СІЗО Лефортово підприємця Ресуля Веліляєва не допускають адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня російські силовики проводили обшуки у магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт» у Білогірську. Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесмену Ресулю Веліляєву. Після обшуків кримськотатарських підприємців Ресуля Веліляєва і Алі Бариева вивезли з Криму.