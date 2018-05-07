Третьяков: «Реабілітація жертв репресій – обов’язок поколінь, які не застали жахи тоталітаризму»

Як зазначив Третьяков, окрім чітких визначень, хто з засуджених і за яких обставин у часи Радянського Союзу може бути реабілітованим, законопроектом створюється Національна комісія з реабілітації при Українському інституті національної пам’яті.

Реабілітація та відновлення доброго імені мільйонів і мільйонів жертв репресій радянського режиму є обов’язком поколінь, які вже не застали жахи тоталітарної диктатури часів СРСР.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, коментуючи підписання Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років».

Як зазначив Третьяков, окрім чітких визначень, хто з засуджених і за яких обставин у часи Радянського Союзу може бути реабілітованим, законопроектом створюється Національна комісія з реабілітації при Українському інституті національної пам’яті. На цей колегіальний орган будуть покладені повноваження про визнання осіб реабілітованими. До її складу будуть включені представники МВС, Генпрокуратури, Уповноваженого з прав людини і процедура реабілітації враховуватиме усі обставини здійснення репресії проти конкретної особи.

«У 2015 році було прийнято Закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Ним було визнано, що комуністичний режим у 1917-1991 років був злочинним і здійснював політику державного терору. Новий закон, який стосується реабілітації – це наступний важливий крок. Невинні жертви кривавого терору мають бути виправдані не тільки у очах нащадків, але й юридично. Разом з тим, хочу наголосити, що Комісія не буде переглядати кримінальні справи, але буде виносити виважені та об’єктивні рішення, в разі якщо всі дані будуть свідчити про те, людина зазнала репресій», - підкреслив народний депутат.

У свою чергу заступник голови Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Юрій-Богдан Шухевич, в минулому політв'язнень і дисидент, який відбув і тюрмах та на засланні 35 років, зазначив, що новий закон - продукт системної та спільної роботи Комітету та Українського інституту національної пам'яті.

«Ще з 2014 року я почав ініціювати повну реабілітацію всіх незаконно репресованих. Потім при нашому Комітеті було утворено робочу групу з напрацювання змін до закону. Рушійною силою для його ухвалення став голова нашого Комітету Олександр Третьяков, який активно та наполегливо підтримував та лобіював його проходження у Парламенті. Найбільш дискусійним питанням стала потреба корекції норм чинного на той час закону, які унеможливлювали реабілітацію борців за незалежність України, що вели, в тому числі збройну боротьбу проти радянського тоталітарного режиму», - заявив він.

За словам Шухевича, особисто для нього, цей закон - дарунок долі.

«Я щасливий від того, що ми зробили ще один крок до усунення історичної, правової та соціальної несправедливості по відношенню до усіх борців за незалежність України», - підкреслив він.