Як Одеса відзначила День перемоги (фоторепортаж)

На даний момент з місць проведення масових заходів та прилеглих територій в поліцію доставлено шестеро осіб.

В Одесі не допущено істотних порушень громадського порядку під час заходів з нагоди Дня перемоги.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, станом на 15.00 з місць проведення масових заходів та прилеглих територій в поліцію доставлено шестеро осіб.

Щодо двох громадян складено адміністративні протоколи за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Ще двоє відповідатимуть за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Ще з двома проведено роз'яснювальні бесіди про неприпустимість агресивної поведінки в громадських місцях. На даний час суттєвих порушень громадського порядку не допущено», - заявили в главку.

У відділі зазначили, що урочисті заходи в Одесі тривають. Правоохоронці продовжують нести службу з охорони громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції Одеси заявляли про затримання п'ятьох людей під час заходів, присвячених 73-й річниці від Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України щодо водія іномарки за використання червоного прапора з радянською символікою в ході заходів з нагоди Дня перемоги.