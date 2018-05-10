На міжнародній виставці Interzoo бренд Optimeal презентував лінійку харчування для собак Optimeal Privilege

Interzoo - найбільша у світі торгова виставка по догляду за домашніми тваринами.

8 травня 2018 року на міжнародній виставці Interzoo у Нюрнбергу (Німеччина) бренд суперпреміального харчування для домашніх тварин Optimeal презентував нову лінійку корму для малих та мініатюрних порід собак Optimeal Privilege.

Interzoo - найбільша у світі торгова виставка по догляду за домашніми тваринами. Вона проводиться раз на 2 роки у Нюрнбергу (Німеччина) та збирає кращі компанії, що працюють у pet-індустрії. Виставка дозволяє дізнатись про новітні розробки у сфері харчування та догляду за домашніми тваринами. Серед 60ти країн представником від України другий раз поспіль став бренд Optimeal.

На виставці Optimeal представив різні лінійки харчування для домашніх котів та собак. Особливу увагу відвідувачі звернули на новий тренд – беззернові раціони, а також новинку 2018 року - харчування для малих та мініатюрних порід собак Optimeal Privilege.

Представники бренду переконані: “міцний імунітет – здорова тварина”. Адже продукція Optimeal містить унікальній імунний комплекс Immunity Support Mix, що зміцнює імунітет та підтримує здоров’я тварини. До складу комплексу входять: спеціально очищені бета-глюкани, пребіотик нового покоління Actigen, натуральний антиоксиант SubStar ULTRA на основі розмарину, Омега 3 та 6, цинк, біотин, протеїни, овочі та лікарські трави. Всі раціони отримали більш ніж 95% схвальних відгуків та рекомендовані Всеукраїнською Гільдією Ветеринарів.

Піклуючись про здоров’я домашніх улюбленців, бренд запроваджує новітні технології у виробництві. Новий тренд – беззернові раціони - містить ряд переваг. Вони є більш фізіологічними (без глютену), містять від 70 до 100% протеїнів тваринного походження, цільні шматочки креветок або м’яса курки. Ці якості продукції дозволяють виключити негативний вплив на травну систему та є природнім джерелом енергії тварини.

Новинка 2018 року - лінійка Optimeal Privilege, харчування для малих та мініатюрних порід собак, склад якого враховує їхні специфічні потреби. Продукція містить беззернові та гіпоалергенні раціони, виготовлена із оптимальним співвідношенням мікро- та макроелементів, що забезпечує здорове життя тварини. Спеціальна форма гранул спряє очищенню зубів та знижує ризик розвитку зубного каменю.

У листопаді 2017 року у Києві, під егідою Всеукраїнської Гільдії Ветеринарів і компанії Kormotech, була відкрита «Школа Optimeal Expert». Робота Школи спрямована на підвищення професійного рівня фахівців-ветеринарів, кінологів, фелінологів та представників зооринку. Місія Школи полягає у розвитку ветеринарної медицини, кінології та фелінології в Україні з метою покращення якості життя домашніх тварин.