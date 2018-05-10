Біля Варшави жорстоко побили трьох українців

Група невідомих побила трьох працівників з України, внаслідок чого у одного з них проламаний череп і відкушений язик.

У селі Глоскув неподалік Варшави група невідомих напала на трьох громадян України та жорстоко побила одного з них.

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Нападники накинулися на своїх жертв з бейсбольними битами. Одного з трьох українців агресори дуже сильно побили. Чоловік потрапив до лікарні з проламаним черепом та відкушеним язиком. Під час нападу у нього стався епілептичний напад, передає Польське радіо.

Як повідомляє видання Gazeta Wyborcza, троє українців, яких звати Микола, Андрій та Руслан працюють в Асоціації водних компаній у Глоскуві. Їм від 45 до 52 років. «Чоловіки спокійні, ввічливі та доброзичливі, ніколи ні з ким не конфліктували», – розповів виданню їхній колега з роботи.

Українці орендують житло у Глоскуві. 3 травня вони пішли у місцевий магазин. Після виходу з нього їх зачепив незнайомий чоловік. Між ним та українцями сталася словесна перепалка. Згодом ситуація почала розвиватися серйозніше.

«За їхніми словами, чоловік сказав, що знає, де вони живуть. Він дістав телефон та кудись зателефонував», – розповів співпрацівник постраждалих.

Коли українці йшли додому, дорогу їм раптово загородили дві автівки, з яких вийшло 6-7 чоловіків. Нападники витягнули з багажників бейсбольні бити та накинулися з ними на українців. Двом вдалося втекти. Однак Миколі не пощастило. Бандити зловили його і жорстоко побили. Під час побиття у чоловіка стався епілептичний напад. До лікарні його привезли з проламаним черепом, численними крововиливами та відкушеним язиком. Чоловік також був нетверезим, а тому у такому стані допитати його не змогли.

Про інцидент повідомили в поліцію. Правоохоронці продовжують розшук нападників і поки не розкривають подробиці обставин інциденту. Зібраний досі матеріал також поки не дозволяє стверджувати, чи стався напад на національному грунті.