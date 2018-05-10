У НАБУ відзвітували про викриті ними корупційні схеми в ОПК

В НАБУ заявляють, що за час свого існування зафіксували порушення щонайменше на 15 підприємствах ОПК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України зафіксували факти порушень на щонайменше 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу, що стали підставою для відкриття кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Найчастіше йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також закупівлю товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов. Внаслідок таких дій, за попередніми оцінками, інтересам держави завдано шкоду на суму понад 620 млн грн та 3 млн дол.", - наголосили у відомстві.

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Зазначається, що кожен другий підозрюваний у викритих злочинах є посадовцем держструктур.

Разом з тим, в НАБУ заявили, що під час виявлення корупційних ризиків зверталися до посадовців для їх усунення, тим самим вдалося запобігти закупівлі за завищеними цінами паливно-мастильних матеріалів та постачання обмундирування неналежної якості.

«Завдяки цьому вдалося запобігти розкраданню понад 130 млн грн», - додали у відомстві.