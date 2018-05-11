В Ірані моряку з Одеси загрожує повішення, Порошенка просять врятувати його

Новичков більше року перебуває в іранській в'язниці за звинуваченням у вбивстві, якого він не скоював.

Моряку з Одеси Андрію Новичкову, який перебуває в іранській в'язниці, загрожує повішення, в Україні розпочато збір підписів під петицією до президента Петра Порошенка. Петицію на офіційному інтернет-представництві президента України розміщено 10 травня.

У документі зазначається, що старший помічник капітана Андрій Новичков більше року перебуває в іранській в'язниці за звинуваченням у вбивстві, якого він не скоював.

«Якщо суд шаріату визнає його винним, йому загрожує смертна кара через повішення», - сказано в петиції.

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Відзначається, що вранці 17 січня 2017 року на судні Arezoo (прапор Ірану, порт приписки Qeshm) молодший рядовий матрос, іранець Mohammad Bahranpoor вистрибнув за борт.

Свідком НП став Новичков, який «був єдиним християнином на борту судна». Він одразу підняв тривогу і організував рятувальні роботи. Тіло матроса знайдено не було. Після прибуття до Ірану Новичкова зняли з судна і відвезли до суд, де пред'явили звинувачення у вбивстві.

«Вимагаємо захисту громадянина України Новичкова Андрія Олександровича від смертної кари», - йдеться в петиції.

Заявники просять, щоб Порошенко, як гарант Конституції України, розглянув справу Новичкова.

Крім того, заявляється про необхідність створення міждержавної комісії, яка зможе ознайомитися з матеріалами справи. Вона має дати висновок про легітимність кримінального процесу і про дотримання порядку суду і слідства. При виявленні порушень комісія зобов'язана буде звернутися до відповідних інстанцій і до міжнародних організацій.

Як повідомили УНІАН у благодійній організації «Ассоль» (Одеса), яка надає допомогу морякам, Новичков перебуває у в'язниці Евін (місто Тегеран).

«У те, що сталося з іранським матросом, звинувачують Андрія - як єдиного немусульманина на судні і єдиного, хто останнім бачив цього матроса. Згідно із законом шаріату, йому загрожує кісас (відплата рівним за рівне). Тобто, якщо помер мусульманин - хтось має за це відповісти», - пояснили в організації.

Справа Новичкова ведеться на фарсі (перською мовою). Тому українець не може ознайомитися з матеріалами, не розуміє, в чому конкретно і на яких підставах його звинувачують. Двоє адвокатів (громадян Ірану) взяли у моряка за послуги гроші, але, як відзначають в організації, нічого не зробили для його захисту.

За час відсутності Новичкова в Україні померла його мати, яка була серйозно хвора, і для лікування якої він намагався заробити гроші, йдучи у рейс.

За даними «Ассоль», в іранських ЗМІ публікують про чоловіка брехливу інформацію, а його свідчення неодноразово ігнорувалися або перекручувалися слідчими.

Як повідомляв УНІАН, МЗС з'ясовує обставини загибелі українських моряків з судна Atlantic Harmony.