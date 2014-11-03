Біометричні паспорти українцям почнуть видавати вже з 1 січня

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі, передає «Европейська правда».

За її словами, єдиною вадою, яку необхідно усунути на шляху до безвізового режиму з ЄС, є питання видачі біометричних паспортів.

"У вересні в Україні було 4 місії ЄС з оцінювання прогресу в цій сфері: одна – щодо контролю за кордонами, інша – щодо питання безпеки документів, ще дві - з питань притулку та міграції. Можу засвідчити, що у нас доволі позитивні результати", - зазначила вона.

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"Єдине питання - не налагоджене серійне виробництво біометричних паспортів. Це певна вада, яку плануємо усунути найближчим часом", - зауважила Зеркаль.

"Завдання - запустити видачу біометричних паспортів з 1 січня 2015 року", - додала заступник міністра.

За її словами, наразі відбуваються наради щодо вирішеня проблемних питань, які пов'язані з технічною стороною та фінансуванням.