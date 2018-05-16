Активісти хочуть зірвати концерт Козловського в Києві після його виступу у Москві

У заяві йдеться, що це відповідь на виступ артиста на концерті до Дня перемоги в Москві.

Після того, як поп-співак, заслужений артист України Віталій Козловський виступив у Москві 9 травня, активісти заявили, що блокуватимуть його концерт у Києві, запланований на 21 травня.

Про це йдеться в заяві київського міського осередку ВГО "Сокіл" щодо концерту Козловського.

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"Такий вчинок націоналісти "Сокола" вважають неприпустимим та антидержавним, звертають увагу відповідні органи СБУ на цю ситуацію, та заявляють, у випадку допущення концерту, залишають за собою право блокувати концерт непатріотичного "співака" Віталія Козловського, що відбудеться 21 травня о 20:00 в приміщенні Caribbean club", - наголосили активісти.

Вони нагадали, що більшість членів організації "Сокіл" є чинними учасниками бойових дій на Донбасі та сприймають таку поведінку Козловського як особисту образу та цинічне знущання над пам'яттю загиблих побратимів.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Пізніше на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.