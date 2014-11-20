У Ровеньках бойовики збираються ловити підлітків-диверсантів (відео)

Екс-комендант "прикордонкомендатури" Ровеньок Павло Резніков повідомив про те, що місто наводнили "спеціально навчені діти".

"У нас підтверджена інформація, що до нас заслано диверсійні групи, на територію міста були заслані дівчатка 14-15 років, які пройшли курси диверсійної підготовки", - в інтерв'ю місцевому телебаченню заявив Рєзников, повідомляє Informator.

Читайте такожЗМІ: Бойовики завербували в диверсанти маріупольського підлітка

Глава ровеньковских "прикордонників" попередив батьків, що бойовики затримуватимуть усіх підлітків, яких зустрінуть на вулиці після настання "комендантської години".