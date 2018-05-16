"Туристи ломанулися": в мережі показали фото порожнього Кримського моста в перший день після відкриття

Як видно на знімках, жвавого руху на мосту немає. На фото видно лише кілька автомобілів, що проїжджають по мосту.

Сьогодні окупанти запустили рух по Кримському мосту в обидві сторони. Рух по мосту з боку Кубані розпочався приблизно у 5.25, а з боку окупованого Криму – у 5.35.

На сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter опублікували фото, зроблені в перший день після запуску.

Як видно на знімках, жвавого руху на мосту немає. На фото видно лише кілька автомобілів, що проїжджають по мосту.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня їздити по Кримському мосту зможуть всі легкові автомобілі та пасажирські автобуси. При цьому водіям потрібно враховувати обмеження швидкості – 90 кілометрів на годину. Зупинятися на мосту заборонено правилами дорожнього руху. Для вантажівок рух буде відкрито восени цього року.