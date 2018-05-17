Польща проведе розкопки на місці поваленого торік пам'ятника бійцям УПА біля Перемишля

На сьогодні не відомо, хто з представників України спостерігатиме за пошуковими роботами на цвинтарі у Грушовичах.

24 і 25 травня цього року Інститут національної пам’яті Польщі планує археологічний пошук на сільському цвинтарі у Грушовичах неподалік Перемишля. Метою дослідження є з’ясувати, чи у місці, де рік назад був знесений пам’ятник воїнам УПА, лежать їхні останки.

Як передає Радіо Свобода, Інститут національної пам’яті повідомив посольство України і українське товариство в Польщі про свої плани дослідити місце, де був пам’ятник воїнам УПА, і запросив їхніх представників до участі у праці як спостерігачів.

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На сьогодні не відомо, хто з представників України спостерігатиме за пошуковими роботами на цвинтарі у Грушовичах. Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій не отримала офіційного повідомлення від польського інституту про наміри проводити пошукові роботи на кладовищі. Про це Радіо Свобода повідомив голова комісії Святослав Шеремета, який внесений у список українців, яким заборонений в’їзд у Польщу.

За інформацією української сторони, у Грушовичах на цвинтарі спочивають близько 12 упівців, які загинули у боях в околицях Перемишля у 1945–1946 роках. За словами Шеремети, про те, що на цвинтарі в Грушовичах поховані українські вояки УПА, українці дізнались від старожилів. Саме літні люди вказали місце братньої могили воїнів. Але встановити точне місце поховання вояків дуже складно.

26 квітня 2017 року на цвинтарі у Грушовичах, що поблизу Перемишля, представники польських націоналістичних організацій, у футболках з «антибандерівською» символікою, демонстративно зруйнували пам’ятник воїнам УПА, який був зведений українцями у 1994 році.

За словами Шеремети, польська сторона, яка запланувала пошукові роботи на кладовищі у Грушовичах, порушила Угоду між урядом України і Польщі «Про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій», яка підписана у 1994 році, а почала діяти через два роки.

Якщо польська сторона некоректно себе поведе, то українській нічого не залишається, як розпочати аналогічні дослідження, заявив Радіо Свобода Шеремета. Мова про пошукові роботи на місці встановлення пам’ятників воякам польської Армії крайової у Ратнівському районі Волинської області і жертвам війни у колишньому селі Гута-Пеняцька Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Польщі п'ятеро п'яних українофобів напали на активістів, які відновлювали цвинтар.