Гриневич назвала умови, за яких діти можуть вступати до школи не за місцем реєстрації

За словами Гриневич, батьки також можуть зарахувати своїх дітей до шкіл не за місцем проживання.

З наступного навчального року дітей до українських шкіл будуть зараховувати за територіальним принципом. Але це не означає, що школу не можна змінити.

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В яких випадках це можна зробити, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 розповіла міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, пише ТСН.

"Якщо, наприклад, ваша дитина має унікальні фізико-математичні здібності і це виявиться упродовж навчання у початковій школі, ви можете - вже за конкурсом - вступати до п'ятого класу у спеціалізовані школи із поглибленим вивченням предметів", - розповіла міністр.

За словами Гриневич, батьки також можуть зарахувати своїх дітей до шкіл не за місцем проживання, але якщо в цих школах будуть вільні місця.

Як повідомляв УНІАН, в Україні стартував набір першокласників за новими правилами. Тепер дітей повинні приймати до школи виключно за місцем проживання, а не за результатами співбесіди і тестування, як це було досі.