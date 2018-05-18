На вихідні у Києві обмежать роботу п'яти станцій метро

Роботу метро обмежать у зв'язку проведенням у центрі міста масових заходів.

У період з 18 по 20 травня у Києві обмежать вхід для пасажирів на п'яти станціях метрополітену у центрі міста у зв'язку з проведенням масових заходів.

Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

Читайте такожУ Києві до кінця травня обмежили рух на ХрещатикуЗгідно з повідомленням, 18-20 травня буде обмеження вхід для пасажирів на станції метро "Поштова Площа".

19 травня будуть закриті для входу такод станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська» і «Палац спорту».

Крім того, за інформацією "Київавтодору", у столиці 19-20 травня з 6.00 до 22.00 у зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття буде обмежено рух транспорту по вулиці Володимирській на ділянці від провулку Рильського до Андріївського узвозу.

Як повідомляв УНІАН, з липня у Києві проїзд у метро подорожчає до 8 гривень.