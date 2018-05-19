Відкриття унікальної спортивної арени FAVORITE FIT у Києво-Святошинському районі (відео)

Сьогодні головний спортивний об’єкт Києво-Святошинського району – спортивної арени FAVORITE FIT вперше відчиняє свої двері для гостей і спортсменів.

Арена «FAVORITE FIT» стане головною спортивною локацією Києво-Святошинського району, координаційним центром з підготовки спортсменів за різними напрямами. Зокрема боксу, дзюдо, тхеквондо, фехтування, художньої гімнастики.

Цей надсучасний проект реалізований під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової та за підтримки районної ради.

Глобальна мета таких проектів – створення розвиненої соціальної інфраструктури, яка відповідає сучасним потребам суспільства шляхом залучення сучасних технологій та впровадження інноваційних рішень.

За інженерними рішеннями аналогів цьому проекту в Україні немає – таку конструкцію у нашій країні ще ніколи не створювали. Загальна площа спортивної арени – майже 1500 м2. На реалізацію проекту знадобилося близько 8 місяців. Цей соціальний об’єкт має не тільки унікальну конструкцію, а й оснащений якісним обладнанням. Закуплено весь необхідний спортивний інвентар.

У відкритті беруть участь народні депутати України Артур Палатний, Олег Велікін, Дмитро Білоцерковець, керівники районних структур, державні службовці, депутати районної ради, керівники обласної та районної федерації боксу, голови органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, відомі українські спортсмени, серед яких:

Денис Берінчик — заслужений майстер спорту України з боксу, срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України;

Роман Гонтюк — заслужений майстер спорту України з дзюдо, срібний призер XXVIII Олімпійських ігор в Афінах, бронзовий призер XXIX Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні;

Світлана Ярьомка — заслужений майстер спорту з дзюдо, боротьби самбо та сумо, триразова призерка Чемпіонату Європи з дзюдо, дворазова чемпіонка світу з боротьби самбо, чемпіонка світу з боротьби сумо;

Олег Малиновський — відомий український боксер, чемпіон Європи за версією WBO.

А також заслужений тренер України з дзюдо та боротьби самбо, кращий тренер України 2015 року, майстер спорту Віктор Мужчина.

Захід відбувається за адресою: м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 3.

Дізнатися більше можна на сайті Києво-Святошинської райдержадміністрації за посиланням.