Собака гавкає - караван іде: російський поп-король підтримав Козловського, який оскандалився (фото)

Козловський відреагував на коментар Кіркорова. "Дякую, Філіпе!", - написав він.

Російський співак Філіп Кіркоров підтримав українського поп-виконавця Віталія Козловського, який потрапив у скандал через виступ у Москві 9 травня.

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Слова підтримки російський поп-король висловив під постом українського співака в Instagram, де останній процитував Шекспіра: "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".

Так, Кіркоров написав: "Тримайся, мій Друг! Від подібного ми стаємо тільки сильнішими!!! Це кажу тобі Я, хто пройшов через мільйони бойкотів, кого піддали анафемі! Твій захист - тисячі твоїх шанувальників і глядачів! Вони з тобою! І пам'ятай, собака гавкає - караван іде!".

Нагадаємо, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Незабаром на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня, і Києві, запланований на 21 травня.