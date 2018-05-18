У Києві до забезпечення безпеки під час фіналу ЛЧ долучаться британські поліцейські

Також посол Великої Британії зазначила, що впевнена у роботі органів системи МВС України.

У Києві до забезпечення публічної безпеки під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня долучаться поліцейські Великої Британії.

Про це посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф сказала під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, йдеться в повідомленні МВС.

Гоф зазначила, що впевнена у роботі органів системи МВС.

«Ми знаємо, що у українських правоохоронних органів є великий досвід роботи на масових заходах. Більшість фанів будуть вести себе спокійно, проте можуть бути порушення безпеки. Вже на початку наступного тижня для допомоги долучаться поліцейські Великобританії», - сказала вона.

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Також на зустрічі була присутня посол другої країни-учасниці фіналу Ліги чемпіонів – посол Королівства Іспанії в Україні Сільвія Кортес Мартін.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21.45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Ліверпуль» та ФК «Реал Мадрид». У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».