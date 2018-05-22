У Дніпрі сталася штовханина між прихильниками та противниками єдиної помісної церкви (відео)

Поки одні читали молитви, інші співали гімн України та народні пісні.

Противники помісної церкви прийшли під стіни облради з малими дітьми, вагітними жінками та пенсіонерками з іконами. Там на них вже чекали АТОвці з плакатами "самостійній Україні – самостійну церкву". Між сторонами відразу почалися сутички, штовханина та навіть плювання в обличчя. Поки одні читали молитви, інші співали гімн України та народні пісні. Діти після двох годин під пекучим сонцем мліли.

Як повідомляв УНІАН, помісна церква в Україні може з’явитися вже влітку: президент Петро Порошенко попросив Раду підтримати звернення до Константинополя.