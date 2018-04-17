Помісна церква в Україні може з’явитися вже влітку: Порошенко просить Раду підтримати звернення до Константинополя

16:00, 17 квітня 2018
Суспільство
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Україна наблизилась до створення власної помісної церкви / фото УНІАН

Про це він сказав під час зустрічі із главами фракцій парламенту.

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"До його Всесвятості потрібне звернення і керівника держави, і церковних ієрархій. Я як президент прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха з проханням щодо надання томасу (церковного указу, - ред.) щодо Української помісної автокефальної православної церкви, і просив би вас, шановні колеги - бо є речі, які нас точно об'єднують, щоб і парламент підтримав це звернення. І зробив це якомога швидше", - зазначив він. 

"І з вашого дозволу я звернення президента і церковних ієрархів передам його Всесвятості Вселенському патріарху для того, щоб було якнайшвидше розглянуто і прийнято відповідне рішення. Дуже сподіваюся, що це рішення може бути прийняте до 1030-річчя хрещення України-Русі (28 липня, - ред)", - заявив Петро Порошенко.

Як повідомив УНІАН, Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській Церкві. Про це на зустрічі з головами парламентських фракцій сьогодні повідомив президент Петро Порошенко.

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Теги: #Порошенко#церква