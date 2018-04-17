Помісна церква в Україні може з’явитися вже влітку: Порошенко просить Раду підтримати звернення до Константинополя

Президент України сподівається, що відповідне рішення може бути прийняте до 1030-річчя хрещення Русі, яке відзначається 28 липня.

Президент Петро Порошенко просить Верховну Раду підтримати звернення до Вселенського патріарху щодо створення єдиної помісної Української православної церкви.

Про це він сказав під час зустрічі із главами фракцій парламенту.

Читайте такожКожен четвертий українець довіряє соціальному інституту Церкви

"До його Всесвятості потрібне звернення і керівника держави, і церковних ієрархій. Я як президент прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха з проханням щодо надання томасу (церковного указу, - ред.) щодо Української помісної автокефальної православної церкви, і просив би вас, шановні колеги - бо є речі, які нас точно об'єднують, щоб і парламент підтримав це звернення. І зробив це якомога швидше", - зазначив він.

"І з вашого дозволу я звернення президента і церковних ієрархів передам його Всесвятості Вселенському патріарху для того, щоб було якнайшвидше розглянуто і прийнято відповідне рішення. Дуже сподіваюся, що це рішення може бути прийняте до 1030-річчя хрещення України-Русі (28 липня, - ред)", - заявив Петро Порошенко.

Як повідомив УНІАН, Україна проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській Церкві. Про це на зустрічі з головами парламентських фракцій сьогодні повідомив президент Петро Порошенко.