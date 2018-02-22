У Швеції екстремал дивом вижив після стрибка з хмарочосу, коли у нього відмовив парашут (відео)

15:51, 22 лютого 2018
Новини туризму
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Читайте такожМайже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили найдовший в світі тролей (фоторепортаж, відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік хотів здійснити стрибок з 24-поверхового хмарочоса, а за трюком з землі спостерігали його друзі. Коли парашут не спрацював, екстремал впав на асфальт із висоти у 75 метрів. Втім, його вчасно забрала "швидка".

За словами медиків, травми серйозні, але не загрожують життю.

Водночас шведська поліція пояснила, що стрибати з дахів із парашутом закон не забороняє, коли доступ на дах будівлі відкритий для всіх.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Туреччині парапланерист вижив після втрати контролю над парашутом.

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Теги: #екстрим#стрибок з парашутом#пригоди