У Швеції екстремал дивом вижив після стрибка з хмарочосу, коли у нього відмовив парашут (відео)

За словами медиків, травми у любителя екстриму серйозні, однак не загрожують життю.

У Швеції ектремал отримав серйозні травми, однак вижив після стрибка з 24-го поверху, коли в нього не розкрився парашут.

Читайте такожМайже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили найдовший в світі тролей (фоторепортаж, відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік хотів здійснити стрибок з 24-поверхового хмарочоса, а за трюком з землі спостерігали його друзі. Коли парашут не спрацював, екстремал впав на асфальт із висоти у 75 метрів. Втім, його вчасно забрала "швидка".

За словами медиків, травми серйозні, але не загрожують життю.

Водночас шведська поліція пояснила, що стрибати з дахів із парашутом закон не забороняє, коли доступ на дах будівлі відкритий для всіх.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Туреччині парапланерист вижив після втрати контролю над парашутом.