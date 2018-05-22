Більшість українців вважають напрям розвитку країни неправильним – опитування

Найбільше у цьому переконані прихильники партії «Слуга народу», найменше – БПП.

Більшість українців вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

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Зокрема, 63% респондентів на Заході України вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 19% - у правильному. На Півдні, відповідно, 76% та 15%, у Центрі – 71% та 13%, на Сході – 77% та 12%.

У той же час, опитування показало, що 88% тих респондентів, які вважають, що країна рухається у неправильному напрямку є прихильниками партії «Слуга народу», найменше таких – 18% є прихильниками "Блоку Петра Порошенка".

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.