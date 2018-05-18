І тут добре: менше 10% українців замислюються над еміграцією

14:36, 18 травня 2018
Суспільство
1152 0
Ілюстрація / REUTERS

7% повнолітніх українців збираються в найближчі півроку виїхати за кордон з метою тривалого перебування, роботи, навчання чи еміграції, проте приблизно третина з них ще не робила для цього конкретних кроків.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведені Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте такожУ НБУ спрогнозували, скільки ще зростатиме трудова міграція українцівЗгідно з ними, більшість опитаних (а саме, 86%) не збираються виїжджати за кордон в найближчі 6 місяців з метою тривалого перебування. Тільки 7% респондентів відповіли, що збираються виїхати, а 6% вагаються із відповіддю.

Найбільш популярними країнами серед тих, хто планує від'їзд закордон, є Польща (36%), Чехія (12%), Німеччина (11%), Росія (7%) та США (6%).

Дослідження показало, що бажання виїхати за кордон безпосередньо залежить від віку респондента. Молоді люди частіше відповідають ствердно, аніж люди похилого віку. Так, серед опитаних у віці 18-29 років таких 15%, у віці 30-44 роки — 10%, у віці 45-59 років — 6% та 0% серед людей у віці 60 років і старше.

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків, трудова еміграція українців до країн Центральної та Східної Європи створює серйозні проблеми для самої України, посилюючи перспективу демографічної кризи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #опитування українців#українці еміграція