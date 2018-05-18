І тут добре: менше 10% українців замислюються над еміграцією

При цьому, понад третина тих, хто планує покинути Україну, ще не робили для цього жодних кроків.

7% повнолітніх українців збираються в найближчі півроку виїхати за кордон з метою тривалого перебування, роботи, навчання чи еміграції, проте приблизно третина з них ще не робила для цього конкретних кроків.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведені Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте такожУ НБУ спрогнозували, скільки ще зростатиме трудова міграція українцівЗгідно з ними, більшість опитаних (а саме, 86%) не збираються виїжджати за кордон в найближчі 6 місяців з метою тривалого перебування. Тільки 7% респондентів відповіли, що збираються виїхати, а 6% вагаються із відповіддю.

Найбільш популярними країнами серед тих, хто планує від'їзд закордон, є Польща (36%), Чехія (12%), Німеччина (11%), Росія (7%) та США (6%).

Дослідження показало, що бажання виїхати за кордон безпосередньо залежить від віку респондента. Молоді люди частіше відповідають ствердно, аніж люди похилого віку. Так, серед опитаних у віці 18-29 років таких 15%, у віці 30-44 роки — 10%, у віці 45-59 років — 6% та 0% серед людей у віці 60 років і старше.

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків, трудова еміграція українців до країн Центральної та Східної Європи створює серйозні проблеми для самої України, посилюючи перспективу демографічної кризи.