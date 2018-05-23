В Дніпрі заборонили продаж алкоголю вночі

Під заборону підпадає продаж пива та алкогольних напоїв з 22:00 до 7:00 в супермаркетах, інших магазинах та кіосках.

Депутати Дніпровської міської ради заборонили продаж алкоголю в нічний час.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час 32-ї чергової сесії міськради.

Під заборону підпадає продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин з 22 години вечора до 7 години ранку в супермаркетах, в інших магазинах та кіосках.

Згідно з рішенням, без спиртних і хмільних напоїв відтепер також проходитимуть усі фестивалі, концерти та будь-які масові зібрання в Дніпрі.

За його виконанням стежитиме інспекція міськради з питань благоустрою. Порушників позбавлятимуть ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем.

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Водночас заборона не стосується ресторанів, барів і кафе, що мають дозволи на продаж міцних напоїв.

Депутати переконані, що заборона на продаж алкоголю вночі сприятиме зменшенню кількість злочинів, які скоюються у стані алкогольного сп’яніння в цей час доби.

Зокрема, за даними прес-служби міськради Дніпра, у травні поточного року двоє молодиків напідпитку розтрощили зупинку громадського транспорту на перехресті Набережної Заводської та вул. Панаса Мирного. Місту було завдано збитків на суму 30 тис. грн. Зловмисники відшкодовуватимуть збитки.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко дозволив місцевій владі забороняти продаж алкоголю вночі.