ЗНО з математики-2018: оприлюднено правильні відповіді на тест (документ)

Результати тесту буде оголошено до 15 червня.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на тестове завдання з математики.

Відповіді опубліковані на офіційному сайті відомства.

Повідомляється, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 14 червня. Результати тесту буде оголошено до 15 червня.

Для самостійного підрахування балів можна скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які є на сайті.

ЗНО-2018 математика відповіді

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулася перша основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти склали тест з математики.