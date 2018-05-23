ЗНО з математики-2018: оприлюднено правильні відповіді на тест (документ)
13:01, 23 травня 2018Суспільство
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Результати тесту буде оголошено до 15 червня.
Стали відомі результати тесту ЗНО з математики 2018 / фото УНІАН
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на тестове завдання з математики.
Відповіді опубліковані на офіційному сайті відомства.
Повідомляється, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 14 червня. Результати тесту буде оголошено до 15 червня.
Для самостійного підрахування балів можна скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які є на сайті.
ЗНО-2018 математика відповіді
Як повідомляв УНІАН, вчора відбулася перша основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти склали тест з математики.
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