Порошенко розповів про щоденне "інтенсивне нарощування бойового потенціалу" морпіхів

За словами президента, невдовзі на озброєння ВМС надійдуть два сучасних катери «Кентавр».

Щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу морської піхоти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які проходять у Миколаєві, заявив президент України Петро Порошенко.

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«Сьогодні наша українська морська піхота, як і вся українська армія, на декілька порядків сильніша, ніж це було до війни. Щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу цього важливого роду військ. Підрозділи отримують нові та модернізовані зразки озброєння, зразки військової техніки, сучасні засоби зв’язку. Зокрема, як і обіцяв минулого року, коли ми робили церемонію вручення бойового прапору 503-му окремому батальйону морської піхоти, ми вже завершили переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти потужними танками Т-80. Наразі триває переоснащення ще одного батальйону. Крім того, поступово здійснюємо переозброєння підрозділів морської піхоти модернізованими бронетранспортерами БТР-70 ДТ, також будуються два сучасних десантних катери «Кентавр», які невдовзі також надійдуть на озброєння Військово-морських сил України», - повідомив глава держави.

Також, сказав Порошенко, вже виросла та змужніла формація командирів із дорогоцінним бойовим досвідом.