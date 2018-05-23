Порошенко затвердив дату святкування Дня морської піхоти

День морської піхоти відзначатиметься на державному рівні 23 травня

День морської піхоти відзначатиметься на державному рівні.

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Про це у своєму Twitter написав президент України Петро Порошенко.

«Виходячи із нашого власного історичного календаря, ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Підписав відповідний указ», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закон про перейменування високомобільних десантних військ ЗСУ в Десантно-штурмові війська. Закон був підписаний главою держави під час проходять в Миколаєві урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти.