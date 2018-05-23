У центрі Києва встановили гігантський кубок Ліги чемпіонів (фоторепортаж)

Сріблястий кубок встановили на постаменті посеред Софійській площі.

У центрі Києва на Софійській площі встановили величезний кубок Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляють "Букви".

Сріблястий кубок встановили на постаменті посеред площі. Кияни одразу ж почали його фотографувати.

Як повідомляв УНІАН, чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня в 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) і ФК «Ліверпуль» (Великобританія). У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня в 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» (Німеччина) і ФК «Ліон» (Франція).