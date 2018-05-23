У центрі Києва встановили гігантський кубок Ліги чемпіонів (фоторепортаж)
15:51, 23 травня 2018Суспільство
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Сріблястий кубок встановили на постаменті посеред Софійській площі.
Кубок Ліги чемпіонів УЄФА / REUTERS
У центрі Києва на Софійській площі встановили величезний кубок Ліги чемпіонів УЄФА.
Сріблястий кубок встановили на постаменті посеред площі. Кияни одразу ж почали його фотографувати.
Як повідомляв УНІАН, чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня в 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) і ФК «Ліверпуль» (Великобританія). У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня в 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» (Німеччина) і ФК «Ліон» (Франція).
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